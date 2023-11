CCUR Holdings Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Ccur wird der 7-Tage-RSI auf 50 Punkte und der 25-Tage-RSI ebenfalls auf 50 Punkte bewertet, was auf ein neutral bewertetes Aktienrating hinweist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ccur liegt derzeit bei 2, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 50 für Unternehmen der Branche "Computer & Peripheriegeräte" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen ist grundsätzlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Ccur mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 14,82 % für Unternehmen der Branche "Computer & Peripheriegeräte", was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.