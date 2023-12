CCT Fortis Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Cct Fortis wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Anlegern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche hat Cct Fortis in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,18 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt fielen ähnliche Aktien um -3,38 Prozent, was bedeutet, dass Cct Fortis im Branchenvergleich um +44,56 Prozent besser abschneidet. Der "Industrie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,74 Prozent, und Cct Fortis liegt 44,92 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Cct Fortis ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Cct Fortis hat ein KGV von 15,13, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 47,46. Dies entspricht einer Unterbewertung um 68 Prozent, weshalb wir den Titel als "Gut"-Empfehlung einstufen.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Cct Fortis durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund des Sentiments und des Buzz im Internet.