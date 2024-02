CCT Fortis Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) der Cct Fortis liegt derzeit bei 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral" Situation gilt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Cct Fortis eine Rendite von 45,57 Prozent erzielt, was mehr als 54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Industriekonglomerate"-Branche erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,9 Prozent, wobei die Cct Fortis mit 55,47 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cct Fortis mit einem Wert von 15,13 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 46,15 und daher unterbewertet. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cct Fortis derzeit bei 0,23 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,239 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,91 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,24 HKD, was zu einem Abstand von -0,42 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Somit wird die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.