CCT Fortis Aktie: Füße still halten!

Cct Fortis wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Industriekonglomerate) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 15,13, was einem Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,23 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Cct Fortis aktuell bei 0, was einer negativen Differenz von -6,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik von Cct Fortis eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,25 HKD lag, was einem Unterschied von +19,05 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Allerdings wird die Aktie in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt als "Neutral" eingestuft, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Cct Fortis eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.