CCT Fortis Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Cct Fortis-Aktie bei 45. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des 25-Tage-RSI verglichen, der bei 52,94 liegt. Auch hier ist Cct Fortis weder überkauft noch überverkauft und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cct Fortis.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cct Fortis derzeit geringere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate. Der Unterschied beträgt 6,32 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Cct Fortis eine Rendite von 41,18 Prozent erzielt hat, was mehr als 46 Prozent über dem Durchschnitt der "Industrie" liegt. Im Gegensatz dazu verzeichnet die "Industriekonglomerate"-Branche eine durchschnittliche Rendite von -5,57 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Cct Fortis mit 46,75 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs verwendet, um die aktuelle Position der Cct Fortis-Aktie zu bewerten. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,21 HKD und der Kurs der Aktie bei 0,24 HKD, was einer Abweichung von +14,29 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,25 HKD, was einer Abweichung von -4 Prozent entspricht und die Aktie daher in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.