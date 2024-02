CCT Fortis Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Diskussionen über Cct Fortis in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge verzeichnet, sondern hauptsächlich neutrale Themen angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von Cct Fortis investiert sind, ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Industriekonglomeraten, was einem geringeren Ertrag von 6,53 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cct Fortis liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn 15,13 Euro zahlt. Dies ist 67 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt in der Industriekonglomerate-Branche. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating auf Grundlage des KGV.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor, verzeichnet Cct Fortis eine Rendite von 45,57 Prozent, was über 54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Industriekonglomerate-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -10,13 Prozent, wobei Cct Fortis mit 55,7 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.