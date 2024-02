CCT Fortis Aktie: Am Scheideweg

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten 12 Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass es keine signifikante Veränderung in der Aufmerksamkeit gab, die das Unternehmen erhielt. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cct Fortis 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,73 als unterbewertet angesehen wird. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cct Fortis derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche "Industriekonglomerate" erzielte Cct Fortis in den letzten 12 Monaten eine Performance von 45,57 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,71 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +55,28 Prozent im Branchenvergleich für Cct Fortis. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt das Unternehmen 53,49 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Cct Fortis ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.