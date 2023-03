CCTV+: Das globale Treffen zum Thema „Youth Sharing on Liangzhu Culture"

Peking, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Zivilisationen werden durch Austausch und gegenseitiges Lernen reicher und farbenfroher. Die Länder müssen den Aufbau eines globalen Netzwerks für den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Zivilisationen erkunden, den Inhalt des Austauschs bereichern und die Kooperationskanäle erweitern, um das gegenseitige Verständnis und die Freundschaft zwischen Menschen aller Länder zu fördern und gemeinsam den Fortschritt der menschlichen Zivilisationen voranzutreiben. Die Jugend ist die neue Kraft, den Austausch und das gegenseitige Lernen mit anderen Zivilisationen zu vertiefen und die chinesische Kultur der Welt besser zu präsentieren.Wir haben 18. März haben wir offiziell die Einladung zu „Global Youth Sharing Meeting on Liangzhu Culture" (Globales Treffen der Jugend zum Austausch über die Kultur von Liangzhu) veröffentlicht.Möglichkeiten der Teilnahme: Sie können unser offizielles WeChat-Konto „cztvworld" durchsuchen und die folgenden Schlüsselwörter senden: „Liangzhu + Name + Handynummer" oder senden Sie eine E-Mail mit denselben Stichworten als Betreff an ZTVWORLD@qq.com.Wir möchten Sie dazu einladen, zusammen mit uns das Metaverse zu erkunden und am „Global Youth Sharing Meeting on Liangzhu Culture" teilzunehmen. Von Liangzhu aus beginnend, werden wir vielfältige Aktivitäten zum kulturellen Austausch auf der ganzen Welt durchführen, die Entwicklung der Weltzivilisationen erforschen und das menschliche Kulturerbe teilen.Unsere Aktivitäten umfassen:1. Rekrutierung von „Chinese Civilization Promoters"Wir werden „Chinese Civilization Promoters" (Förderer der chinesischen Zivilisation) auf globalen Campus-Anlagen rekrutieren, um eine Reihe von Werbeaktivitäten zu starten und den Charme der chinesischen Zivilisation der Welt näher bringen.2. Besuchen Sie weltberühmte KulturdenkmälerWir werden weltberühmte Kulturdenkmäler besuchen und sie aus neuen Blickwinkeln, durch Vlogs und in anderen Formen, auf vielfältige Weise und über mehrere Kanäle zeigen.3.Live-Streaming des öffentlichen archäologischen Erlebnisbereichs in LiangzhuWir werden ein langsames Live-Streaming im öffentlichen archäologischen Erlebnisbereich und an anderen Orten in den archäologischen Ruinen von Liangzhu-Stadt einrichten, Aktivitäten wie die „Cloud-Archäologie" durchführen und die Ursprünge der Zivilisation durch immersive Erfahrungen bei Veranstaltungen wie der Metaverse Sharing Conference erforschen.4. Aufbruch zu einer Reise zur Erkundung der ZivilisationKommen Sie und schließen Sie sich der „ZMG World Civilization Exploration Group" (ZMG-Gruppe zur Erkundung der Zivilisationen der Welt) an und begeben Sie sich auf eine Reise zur Erforschung der Ursprünge von Zivilisationen über verschiedenen Routen, Länder, Formen und Themen!Video – https://mma.prnewswire.com/media/2036955/video.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-das-globale-treffen-zum-thema-youth-sharing-on-liangzhu-culture-301777420.htmlPressekontakt:pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell