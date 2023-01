CCTV+: Präsident der China Mediagroup wünscht dem weltweiten Publikum ein Frohes Neues Jahr

Peking (ots/PRNewswire) -Der Präsident der China Media Group (CMG), Shen Haixiong, hat dem weltweiten Publikum der CMG zu Beginn des Jahres 2023 ein Frohes Neues Jahr gewünscht.In seiner Ansprache sagte Shen, dass die Kommunistische Partei Chinas ihren 20. Nationalkongress im Jahr 2022 erfolgreich abgehalten und Aufgaben und Wege aufgezeigt habe, um die Revitalisierung der chinesischen Nation voranzutreiben.Er sagte, die China Media Group sei Teilnehmer, Zeuge und Dokumentierer der neuen Ära.„Die China Media Group hat hervorragende Arbeit geleistet, um den großartigen und prächtigen Kongress in die Welt zu übertragen", sagte er.Shen erwähnte außerdem die innovativen Anstrengungen der CMG bei der Integration von Kunst und Technologie, um hochwertige Produkte hervorzubringen.„Thomas Bach, der Präsident des Olympischen Komitees, lobte die CMG für den bislang einmaligen Maßstab und den Erfolg bei der Übertragung der Spiele. Programme der CMG wie „China in the Classics" und „China in Poetry and Painting" sind nicht nur eine künstlerische Interpretation der dauerhaften chinesischen Zivilisation, sondern auch ein kontinuierliches Streben, das zur Vielfalt der menschlichen Zivilisationen beiträgt", sagte er.Die CMG veranstaltete eine Reihe von Galas, um Anlässe wie das traditionelle Frühlingsfest, das Mittherbstfest und den Neujahrstag zu feiern.Shen sagte, dass die CMG auch als Plattform diene, um Lücken mit Programmen und Medienforen zu schließen.Er sagte, wie Präsident Xi Jinping bei vielen Gelegenheiten betont habe, stehe China fest auf der richtigen Seite der Geschichte und auf der Seite des menschlichen Fortschritts, und die CMG habe sich bemüht, die chinesische Weisheit und Lösungen zu präsentieren, indem sie ihr globales Nachrichtensammlungsnetzwerk und ihre Fähigkeit verbessert habe, über die wichtigsten Nachrichtenereignisse der Welt zu berichten.„Wir übertragen jetzt in 68 Sprachen, zuvor waren es 44, aus 233 Ländern und Regionen. Als wir über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und die COVID-19-Pandemie berichtet haben, waren wir nicht voreingenommen, waren der Wahrheit verpflichtet und haben Chinas objektiver und unparteiische Haltung und seinen Lösungen in der internationalen Gemeinschaft Gehör verschafft", sagte er.Shen wies darauf hin, dass das kommende Jahr den 10. Jahrestag der Initiative für eine neue Seidenstraße („Belt and Road") markiere. Die CMG wird die Zusammenarbeit mit den Medien weiter ausbauen, den Austausch vorantreiben und ihre Aufgabe als verantwortliche Medienorganisation erfüllen.Zum Abschluss der Rede wünschte der CMG-Präsident allen ein glückliches Neues Jahr voller Gesundheit, Frieden und Glück.Link: https://www.youtube.com/watch?v=_yiZRDVJdRQVideo: https://www.youtube.com/watch?v=_yiZRDVJdRQView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-prasident-der-china-mediagroup-wunscht-dem-weltweiten-publikum-ein-frohes-neues-jahr-301712022.htmlPressekontakt:Yini Li,+86-010-83949817,liyini@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell