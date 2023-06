CCTV+: Der Einfluss des Vaters auf Xi in der volksnahen Philosophie

Peking (ots/PRNewswire) -Ein persönlicher Brief, den der chinesische Staatspräsident Xi Jinping 2001 an seinen Vater Xi Zhongxun (1913-2002) schrieb, zeigt, wie die Worte und Taten seines Vaters tief in Xi Jinpings Einstellung zu einem sparsamen Leben, harter Arbeit und Staatsführung, insbesondere in seine auf das Volk ausgerichtete Philosophie, einfließen.Am 15. Oktober 2001, dem 88. Geburtstag von Xi Zhongxun, kam es zu einer seltenen Zusammenkunft der Familie Xi. Xi Jinping, der damalige Gouverneur der ostchinesischen Provinz Fujian, konnte aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht an der Familienfeier teilnehmen. Der bedauernde Sohn schrieb ein Dankesschreiben an seinen Vater.In dem Brief sprach er liebevoll über seine immerwährende Zuneigung zu seinen Eltern und über die vielen edlen Eigenschaften, die er von seinem Vater gelernt hatte.Xi Zhongxun war einer der zentralen Führungskräfte der ersten Generation der Kommunistische Partei Chinas (CPC). Er war immer ein Mann des Volkes.Als er 1943 Parteivorsitzender des Kreises Suide in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi wurde, verlangte Xi Zhongxun von den örtlichen Funktionären umgehend, dass sie sich nicht selbstgefällig geben und den 520.000 Einwohnern des Kreises treu dienen sollten.Als Xi Zhongxun 1978 in der südchinesischen Provinz Guangdong als Parteivorsitzender eintraf, arbeitete er Tag und Nacht und besuchte 23 Landkreise in der prallen Sonne.Am 1. Oktober 1999 verfolgte der damals 86-jährige Xi Zhongxun die große Militärparade und den großen Festumzug auf dem Tian'anmen-Platz (Platz des Himmlischen Friedens) anlässlich des 50. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China. Er führte ein freundliches Gespräch mit der zentralen Führung und sagte: „Wir sollten nie vergessen, dass das Land das Volk ist, das Volk ist das Land."„Wie ein williger Ochse hast du im Stillen hart für das chinesische Volk gearbeitet. Deine Taten haben mich dazu inspiriert, mein Leben in den Dienst des Volkes zu stellen und meinem großartigen Vaterland und meinen Mitmenschen etwas zurückzugeben", schrieb Xi Jinping in dem Brief.Xi Zhongxun hat sein Leben lang dem Land gedient, und seine gute Familientradition ist wie ein Spiegel, ein Maßstab und ein Lehrbuch. Wie er zu seinen Kindern sagte: „Ich habe euch keinen Reichtum hinterlassen, sondern einen guten Ruf."Link: https://youtu.be/ISHmbsWfma4Video – https://www.youtube.com/watch?v=ISHmbsWfma4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-der-einfluss-des-vaters-auf-xi-in-der-volksnahen-philosophie-301854597.htmlPressekontakt:+86-010-83949817,pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell