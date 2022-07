CCTV+: Chinas First Lady Peng Liyuan besucht Opernhaus in Hongkong

Beijing (ots/PRNewswire) -Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, besuchte am Donnerstag das Xiqu Center im Hongkonger Kulturbezirk West Kowloon, eine Einrichtung für die Kunst des traditionellen chinesischen Theaters.Sie sah sich die Proben der kantonesischen Oper und eines Orchesters aus Hongkong im Opernhaus an und lobte die Aufführungen, die den Charme der chinesischen Kultur zeigten.Während ihres Besuchs sprach Peng auch mit jungen Freiwilligen, die traditionelle Papierkunstwerke herstellten. Sie ermutigte die jüngere Generation Hongkongs, ein tiefes Verständnis für die schöne traditionelle chinesische Kultur zu entwickeln und die Kultur weiterzugeben und zu fördern.Peng und Xi verließen Hongkong am Freitag nach einer zweitägigen Reise zu einem Treffen anlässlich des 25. Jahrestages der Rückkehr Hongkongs zum Mutterland und der Eröffnungszeremonie der sechsten Amtszeit der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong.Link https://www.youtube.com/watch?v=xWiOKkXZM8sVideo https://www.youtube.com/watch?v=xWiOKkXZM8sPressekontakt:Zuständiger für PR,+86-010-83949817,pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell