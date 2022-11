CCTV+: China-Afrika-Medienkooperation unter dem Konzept „Aufrichtigkeit, echte Ergebnisse, Freundschaft und guter Wille"

Beijing (ots/PRNewswire) -Am Montag fand in Beijing das 6. Jahrestreffen der Africa Link Union (ALU) statt, an dem 26 Medienvertreter aus 19 Ländern und Regionen teilnahmen, um die Medienzusammenarbeit zwischen China und Afrika zu stärken.Auf Einladung der CCTV Video News Agency (CCTV+) teilten die Teilnehmer ihre Ansichten über die Vertiefung der Zusammenarbeit unter dem Motto „Aufrichtigkeit, echte Ergebnisse, Freundschaft und guter Wille – Stärkung der chinesisch-afrikanischen Medienkooperation" mit.In seiner Eröffnungsrede hieß Herr Teng Yunping, Präsident von CCTV+, die Teilnehmer aus dem gesamten afrikanischen Kontinent herzlich willkommen und erklärte, dass die chinesisch-afrikanische Medienkooperation eine wesentliche Rolle bei der Förderung der Beziehungen zwischen beiden Seiten gespielt hat.„Der Arbeitsmechanismus der ALU hat uns immer näher zusammengebracht und auch eine Brücke für zwischenmenschliche Verbindungen im Bereich der Medienkommunikation zwischen China und Afrika gebaut", erklärte Teng und fügte hinzu, dass die ALU einen positiven Beitrag zur umfassenden Entwicklung der chinesisch-afrikanischen Beziehungen geleistet hat.Bei dem Treffen wurde auch das Kooperationsabkommen über die AMSP (All Media Service Platform) zwischen Teng Yunping, President von CCTV+, und Ousman Abdelmoumine Bechir, CEO von Tchad 24, unterzeichnet.Frau Song Jianing, stellvertretende Direktorin des China Global Television Network (CGTN), erklärte: „Um die Nachrichteninhalte der wichtigsten Medien der Welt besser zu aggregieren und langfristig eine effektive, tiefgreifende und diversifizierte internationale Medienkooperation zu schaffen, ist CGTN bereit, den afrikanischen Medienpartnern in Zukunft mehr öffentliche Medienprodukte zur Verfügung zu stellen und einen engeren Austausch und eine engere Zusammenarbeit zu pflegen."„CCTV plus ist für unseren Sender zu einer wichtigen Quelle für Nachrichteninhalte geworden", erklärt Frau Susan Ng'ong'a, Chief Executive Officer des kenianischen Senders Switch TV.„Switch Media möchte die Zusammenarbeit mit der African Link Union weiter ausbauen, indem wir ein Weltklasse-Produkt mit professionellen Nachrichteninhalten schaffen und die Partnerschaft für die kommenden Jahre stärken", erklärte sie.„Vielen Dank an die China Media Group, CGTN und CCTV+ für die Zusammenarbeit. Wir haben von Ihnen gelernt und wir haben uns an neue Arbeitsmethoden angepasst, wie zum Beispiel an die AMSP-Plattform", erklärte Herr Martin Ngningaye, Chief Executive Officer von Afrique Média aus Kamerun. Er erklärte, der Austausch audiovisueller Inhalte habe es den Zuschauern ermöglicht, die Wahrheit über China zu erfahren und mehr über die Pracht, die kulturelle Vielfalt und die touristischen Stätten in den jeweiligen Ländern zu lernen, und vor allem die Neutralität und Strenge bei der Verarbeitung von Informationen zu erkennen.Die Medienvertreter teilten bei dem Treffen auch ihre Ansichten über die Berichterstattung über wichtige internationale Ereignisse und ihre Zukunftspläne für die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und afrikanischen Medien nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) sowie über die weitere Entwicklung der ALU mit.Bei der Veranstaltung wurden auch die Gewinner der ALU News Awards von 2021 bis 2022 bekanntgegeben, mit denen Mitglieder geehrt werden, die im vergangenen Jahr herausragende Beiträge zur Entwicklung der Kooperationsplattform geleistet haben.Die ALU wurde 2016 von CCTV+ und Medienorganisationen in ganz Afrika ins Leben gerufen, um die Medienzusammenarbeit und den Austausch zwischen China und Afrika zu fördern.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1947568/A_group_photo_media_representatives.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1947569/Mr_Teng_Yunping_signed_Cooperation_Agreement_AMSP_CEO_Tchad_24.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-china-afrika-medienkooperation-unter-dem-konzept-aufrichtigkeit-echte-ergebnisse-freundschaft-und-guter-wille-301680534.htmlPressekontakt:Admin PR,pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell