CCS Supply Chain Aktie: Das ist ein Hammer

Das allgemeine Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach einer Untersuchung der Aktie von Ccs Supply Chain Management ergibt sich eine neutrale Bewertung basierend auf der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Ccs Supply Chain Management verzeichnete kaum Änderungen, was zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ccs Supply Chain Management aktuell bei 6,07 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 6,23 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +2,64 Prozent aufgebaut. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 6,11 CNH angenommen, was einer Differenz von +1,96 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume ebenfalls "neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ccs Supply Chain Management liegt der RSI7 aktuell bei 25 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Ccs Supply Chain Management in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,91 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +8,18 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche und 8,31 Prozent über dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors entspricht. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.