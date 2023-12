CCS Supply Chain Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ccs Supply Chain Management wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 76,39 Punkten, was auf eine Überkauftheit des Titels hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Ccs Supply Chain Management weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Ccs Supply Chain Management mit 6,07 CNH aktuell +0,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +0,17 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Ccs Supply Chain Management mit einer Rendite von 5,53 Prozent eine deutlich bessere Performance auf. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite mit 5,45 Prozent überdurchschnittlich. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Ccs Supply Chain Management in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Jedoch ergibt eine Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Schlecht" Empfehlung. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.