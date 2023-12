CCS Supply Chain Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Eine wichtige Kennzahl zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Bei Ccs Supply Chain Management zeigt sich eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich laut Messung kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Ccs Supply Chain Management geäußert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergaben weitergehende Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Ccs Supply Chain Management führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral", sowohl für den 7-tägigen Zeitraum als auch für den 25-tägigen Zeitraum.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Ccs Supply Chain Management im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor und der gleichen Branche liegt die Aktie damit deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.