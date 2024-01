CCS Supply Chain Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Ccs Supply Chain Management wird nicht nur durch Bankanalysen, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern bestimmt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ccs Supply Chain Management blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Ccs Supply Chain Management bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ccs Supply Chain Management liegt der RSI7 aktuell bei 25 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Überkaufs- oder Überverkaufssituation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ccs Supply Chain Management verläuft aktuell bei 6,07 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 6,23 CNH aus dem Handel ging. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 6,11 CNH angenommen, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Ccs Supply Chain Management in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +8,18 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance deutlich über dem Durchschnitt (+8,31 Prozent). Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.