CCL Industries Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Dividendenanalyse von Ccl Industries

Die Dividendenrendite von Ccl Industries liegt derzeit bei 1,56 Prozent, was 2,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Behälter & Verpackung" Branche von 3 Prozent liegt. Aufgrund dieser niedrigen Rendite wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet und erscheint als ein eher unrentables Investment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" schneidet Ccl Industries jedoch mit einer Rendite von -0,44 Prozent deutlich besser ab, nämlich mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren Rendite von -10,54 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt Ccl Industries mit 10,1 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 56,29 CAD von Ccl Industries +0,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist und daher neutral eingeschätzt wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -9 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Ebenso wurden in den vergangenen ein, zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ccl Industries diskutiert.

Zusammengefasst zeigt sich also eine positive Entwicklung der Aktie von Ccl Industries im vergangenen Jahr, was zu einer "Gut"-Einschätzung sowohl im Branchenvergleich als auch im Anleger-Sentiment führt.