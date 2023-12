CCL Industries Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Ccl Industries in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ccl Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung. Mit einer Differenz von 2,29 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") weist Ccl Industries eine Rendite von -0,44 Prozent auf, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Behälter & Verpackung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,66 Prozent. Auch hier liegt Ccl Industries mit 11,22 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass Ccl Industries mit einem Wert von 17,98 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 320,43, was zu einer Abweichung von 94 Prozent führt. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.