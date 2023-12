CCL Industries Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Ccl Industries-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 61,52 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 59,47 CAD weicht somit um -3,33 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 56,74 CAD nahe dem aktuellen Schlusskurs (+4,81 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung bei Ccl Industries zeigt sich, dass die Meinungen in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv sind. Trotzdem wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ccl Industries-Aktie liegt derzeit bei 47 für die letzten 7 Tage und bei 42,54 für die letzten 25 Handelstage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,44 Prozent erzielen, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Überperformance von 10,88 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.