CCL Industries Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ccl Industries liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 320,67 für Behälter & Verpackung deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Ccl Industries bei 60,08 CAD und ist damit um +6,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was als kurzfristig positiv eingestuft wird. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz von -2,56 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur Behälter & Verpackung-Branche hat Ccl Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,44 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -11,18 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +10,74 Prozent im Branchenvergleich und einer insgesamt positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Was die Dividendenpolitik betrifft, so schüttet Ccl Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,29 Prozentpunkte (1,56 % gegenüber 3,85 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.