CCI stellt auf der ITMA 2023 den COTTON USA Mill Performance Index™ vor, ein bahnbrechendes Benchmarking-Tool, das die Überlegenheit der US-Baumwolle beweist

Mailand (ots/PRNewswire) -Ein wichtiges neues Benchmarking-Tool für Spinnereien wird heute auf der ITMA 2023 vorgestellt, das es Spinnereien ermöglicht, ihre Leistung im Vergleich zu anderen zu bewerten und die positiven Auswirkungen der US-Baumwolle eindeutig nachzuweisen: der COTTON USA Mill Performance Index™.„Die Benchmarking-Fähigkeit dieses Instruments des Cotton Council International (CCI) hat das Potenzial, die Leistung einer Baumwollfabrik zu verbessern", sagte CCI-Exekutivdirektor Bruce Atherley. „Der COTTON USA Mill Performance Index™ zeigt, wie Baumwollfabriken im Vergleich zu ihren direkten Konkurrenten abschneiden und wie die Beschaffung von US-Baumwolle letztlich die Produktivität steigert und höhere Erträge liefert."Der COTTON USA Mill Performance Index™ (zum Patent angemeldet) sammelt anonym Daten von teilnehmenden Spinnereien und liefert Leistungsmessungen für fünf wichtige Kostentreiber: Materialausbeute, Maschinenproduktivität, Arbeitsproduktivität, Effizienzmanagement und Energiemanagement. Die Datensicherheit hat oberste Priorität, und die Anonymität ist gewährleistet.Die Einführung dieses exklusiven Tools auf der ITMA 2023, der weltgrößten internationalen Textil- und Bekleidungsmesse, folgt auf ein erfolgreiches Pilotprogramm, an dem 47 Fabriken in 13 Ländern beteiligt waren. Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass US-Baumwolle die Arbeitsproduktivität erhöht und zu besseren Laufbedingungen/weniger Fadenbruch, höherer Ausbeute bei gekämmten und kardierten Garnen, höherer Maschinenproduktivität und höherer Spindelgeschwindigkeit führt.Der COTTON USA Mill Performance Index™ ist nur auf Einladung für Spinnereien erhältlich, die Mitglieder des U.S. Cotton Trust Protocol® sind und mindestens 10.000 Ballen Upland- und Supima-Baumwolle aus den USA verarbeiten.Besuchen Sie das Team von COTTON USA SOLUTIONS® am Stand H2-A303 auf der ITMA 2023, um mehr darüber zu erfahren, wie der COTTON USA Mill Performance Index™ die Leistung der Baumwollfabriken mit US-Baumwolle verbessern kann, oder kontaktieren Sie einen CCI-Vertreter über www.cottonusa.org/contact-form (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3887394-1&h=34339469&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3887394-1%26h%3D801788236%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cottonusa.org%252Fcontact-form%26a%3Dwww.cottonusa.org%252Fcontact-form&a=www.cottonusa.org%2Fcontact-form).Über das COTTON COUNCIL INTERNATIONAL (CCI): CCI ist eine gemeinnützige Handelsvereinigung, die für Baumwollfasern und Baumwollprodukte aus den USA durch unsere COTTON USA™ -Marke auf der ganzen Welt wirbt. Unsere Reichweite erstreckt sich auf mehr als 50 Länder mit 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung hat es sich das CCI zur Aufgabe gemacht, US-Baumwolle zur bevorzugten Faser für Spinnereien/Hersteller, Marken/Einzelhändler und Verbraucher zu machen und eine Mehrwertprämie zu erzielen, die die Rentabilität der US-Baumwollindustrie erhöht und das Exportwachstum von Fasern, Garnen und anderen Baumwollprodukten fördert. Weitere Informationen finden Sie auf cottonusa.org.