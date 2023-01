CCI erwirbt Mehrheitsbeteiligung an europäischem Batteriespeicherunternehmen S4 Energy BV

London (ots/PRNewswire) -Castleton Commodities International LLC („CCI") gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung an S4 Energy BV („S4 Energy") erworben hat, einem Unternehmen, das groß angelegte Energiespeichersysteme entwickelt, besitzt und betreibt.Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen S4 Energy stellt hybride Speichersysteme her, indem es Lithium-Ionen-Akkus im Netzmaßstab mit der proprietären KINEXT-Schwungradtechnologie kombiniert. S4 Energy verfügt über ein Betriebsportfolio von 25 MW in den Niederlanden und eine Projektpipeline in verschiedenen Entwicklungs- und Bauphasen. Das Unternehmen will in den nächsten 3 Jahren mehr als 300 MW an Langzeitspeichern in ganz Westeuropa bauen.„Wir freuen uns, mit S4 Energy als Gesellschafter zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen zu einer paneuropäischen Plattform mit Skaleneffekten zu entwickeln. Diese Investition spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die Energiespeicherung eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung spielen und gleichzeitig die Stabilität und Zuverlässigkeit des Stromnetzes in Europa aufrechterhalten wird", erklärte Mohit Singh, Vice President im European Principal Investments Team von CCI.Leo Visser, CEO von S4 Energy, erklärte: „Wir sind sehr erfreut und stolz, CCI als Mehrheitsgesellschafter begrüßen zu dürfen. Mit ihrem internationalen Netzwerk, ihrer Expertise und ihrem Zugang zu Kapital werden wir in der Lage sein, die Einführung unserer netzgekoppelten Energiespeicherprojekte erheblich zu beschleunigen und den Mehrwert unserer proprietären KINEXT-Speichertechnologie auch in anderen Anwendungen zu fördern."Informationen zu Castleton Commodities International LLCCCI ist ein globaler Energierohstoffhändler mit integrierten Geschäftsbereichen, die sich auf die Vermarktung, das Merchandising und den Handel mit Rohstoffen sowie auf den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung von rohstoffbezogenen Infrastrukturanlagen konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cci.comHannah.Curnutt@hkstrategies.comInformationen zu S4 Energydominique@s4-energy.comMedienkontakt:Hannah CurnuttHill+Knowlton Strategies713-752-1913Hannah.Curnutt@hkstrategies.comS4 Energy setzt spezielles Fachwissen und Ausrüstung zusammen mit hochentwickelter Software ein, um die Möglichkeiten der Energiespeicherung voll auszuschöpfen. Wir helfen Energieerzeugern, Netzbetreibern und Endbenutzern, Angebot und Nachfrage zu stabilisieren und das Beste aus ihrer bestehenden Infrastruktur zu machen. Unser Ziel ist es, das Energie- und Strommanagement intelligenter, flexibler und profitabler zu machen. Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen: www.s4-energy.comDominique Becker Hoff+31107420840dominique@s4-energy.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/627281/CCI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cci-erwirbt-mehrheitsbeteiligung-an-europaischem-batteriespeicherunternehmen-s4-energy-bv-301716413.htmlOriginal-Content von: Castleton Commodities International LLC, übermittelt durch news aktuell