CCC verhilft GDMS Canada zu 24-Millionen-Dollar-Vertrag mit Portugal

Weitere Suchergebnisse zu "CCC":

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) -Die Canadian Commercial Corporation (CCC) freut sich, bekannt geben zu können, dass General Dynamics Mission Systems–Canada (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3676811-1&h=1593557629&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3676811-1%26h%3D3856476278%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgdmissionsystems.ca%252F%26a%3DGeneral%2BDynamics%2BMission%2BSystems%25E2%2580%2593Canada&a=General+Dynamics+Mission+Systems%E2%80%93Canada) einen Auftrag im Wert von 24 Millionen USD erhalten hat, um die portugiesische Luftwaffe bei der Modernisierung ihrer P-3C-Flotte für Seeaufklärung und Patrouillenflüge zu unterstützen.Dies wurde durch einen G2G-Vertrag (Government-to-Government) zwischen der CCC und der portugiesischen Luftwaffe sichergestellt. G2G-Verträge sind Teil des International Prime Contractor-Dienstes der CCC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3676811-1&h=3040858043&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3676811-1%26h%3D2630746362%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ccc.ca%252Fen%252Fservices%252Fprime-contractor-international%252F%26a%3DG2G%2Bcontracts%2Bare%2Bpart%2Bof%2BCCC%2527s%2BInternational&a=G2G-Vertr%C3%A4ge+sind+Teil+des+International+Prime+Contractor-Dienstes+der+CCC), der qualifizierte kanadische Unternehmen an ausländische staatliche Auftraggeber vermittelt.General Dynamics wird Ausrüstung und Technologie zur Aufrüstung der Kommunikation und Einsatz-Elektronik liefern. Die Aufrüstung der portugiesischen P3-C-Flotte erfolgt nach dem Vorbild der Modernisierungen, die General Dynamics für die Royal Canadian Air Force (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3676811-1&h=12080307&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3676811-1%26h%3D714204638%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcan01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fgdmissionsystems.com%25252Farticles%25252F2016%25252F02%25252F19%25252Fnews-release-2-19-2016-general-dynamics-awarded-cp-140-aurora-contract-amendment%2526data%253D05%25257C01%25257Cmabdillahi%252540ccc.ca%25257C9c031961eda54d5ba4bc08da9fb890c7%25257C3f26ccfa66284b05815709219b328bc4%25257C1%25257C0%25257C637997912307371779%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%25257C%25257C%25257C%2526sdata%253DQeNialKaZ5cua6agA2PE4ISGH6IiySAXkv4DPc%25252BvDTI%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DRoyal%2BCanadian%2BAir%2BForce.&a=Royal+Canadian+Air+Force) durchführt. Das Portugal angebotene Einsatzmanagementsystem umfasst inzwischen weltweit über 50 Installationen auf Seeaufklärungsflugzeugen und Seeaufklärungshubschraubern.Portugal ist Mitglied der NATO. Die Aufrüstung wird es den portugiesischen Luftstreitkräften als NATO-Mitglied ermöglichen, die erforderlichen Fähigkeiten aufrechtzuerhalten, um zu neuen und laufenden NATO-Aktivitäten beizutragen. Neben der Seeaufklärung und -patrouille leistet die portugiesische Luftwaffe auch Luftpolizeiarbeit, Lufttransport, Such- und Rettungseinsätze sowie medizinische Evakuierungen.ZITAT„Die CCC ist stolz darauf, den Erwerb von kanadischem Fachwissen und kanadischer Technologie durch Portugal – einen NATO-Verbündeten und wichtigen Handelspartner – einfacher zu gestalten und zu beschleunigen",- Mathieu Lacroix, Geschäftsführer für den Bereich Luft- und Raumfahrt der CCC.„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der portugiesischen Luftwaffe, die die Investitionen und das langfristige Engagement Kanadas für die P3-Flotte nutzt", so Matt Young, Leitender Direktor für internationale Luft- und Marinesysteme bei General Dynamics Mission Systems–Canada. „In Anbetracht der sich weiterentwickelnden Standards und Bedrohungen sind wir stolz darauf, unsere Kunden auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, den sich verändernden Rahmenbedingungen gerecht zu werden."FAKTENÜBERBLICK- International Prime Contractor (IPC) ist ein gebührenpflichtiger Dienst, bei dem die CCC kommerzielle Verträge auf G2G-Basis (Government to Government) für den Verkauf von kanadischen Lösungen abschließt. Die CCC kann mit allen Regierungsebenen zusammenarbeiten – auf nationaler, staatlicher/provinzieller und kommunaler Ebene sowie mit Regierungsbehörden und Unternehmen in staatlichem Besitz.- Alle von der CCC unterzeichneten G2G-Geschäftsverträge haben die rechtliche Wirkung einer Unterzeichnung im Namen der kanadischen Regierung und sind mit einer Zusicherung der Vertragserfüllung verbunden.- 2021 erleichterte die CCC die Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen im Wert von über 2,92 Milliarden Dollar durch kanadische Unternehmen in der ganzen Welt.VERWANDTE LINKS- International Prime Contractor (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3676811-1&h=3023044347&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3676811-1%26h%3D718177948%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ccc.ca%252Fen%252Fservices%252Fprime-contractor-international%252F%26a%3DInternational%2BPrime%2BContractor&a=International+Prime+Contractor)- Jahresbericht 2020-21 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3676811-1&h=1885977116&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3676811-1%26h%3D2445013853%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ccc.ca%252Fen%252Fabout%252Fcorporate-reports%252Fannual-report-2020-2021%252F%26a%3D2020-21%2BAnnual%2BReport&a=Jahresbericht%C2%A02020-21)INFORMATIONEN ZUR CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION (CCC)Wir sind die kanadische Agentur für Auftragsvergabe zwischen Regierungen. Wir helfen beim Aufbau erfolgreicher Geschäftsbeziehungen zwischen kanadischen Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt, indem wir den erfolgreichen Abschluss von Handelsverträgen von öffentlicher und gesamtstaatlicher Bedeutung schaffen und unterstützen. Wir sind außerdem der offizielle Kanal für kanadische Unternehmen, die Geschäfte mit dem US-Militär machen wollen. Weitere Informationen darüber, wie wir den Handel zwischen kanadischen Unternehmen und Regierungen in über 30 Ländern in Milliardenhöhe gefördert haben, finden Sie unter www.ccc.ca/en/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3676811-1&h=862049694&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3676811-1%26h%3D1157214913%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ccc.ca%252Fen%252F%26a%3Dwww.ccc.ca%252Fen%252F&a=www.ccc.ca%2Fen%2F)INFORMATIONEN ZU GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS–CANADAGeneral Dynamics Mission Systems–Canada bietet fortschrittliche Systemlösungen für kanadische und internationale Kunden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Ontario, und ist eines der größten kanadischen Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen und ein erstklassiger Hauptauftragnehmer und Systemintegrator für Lösungen zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Internet. Weitere Informationen finden Sie unter gdmissionsystems.ca.Canadian Commercial Corporation, communications@ccc.ca; General Dynamics Mission Systems–Canada: Lorena MacKenzie, Unternehmenskommunikation, Lorena.Mackenzie@gd-ms.caFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1921278/Canadian_Commercial_Corporation__CCC__CCC_helps_GDMS_Canada_win.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3676811-1&h=1581633664&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3676811-1%26h%3D2823439454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1921278%252FCanadian_Commercial_Corporation__CCC__CCC_helps_GDMS_Canada_win.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1921278%252FCanadian_Commercial_Corporation__CCC__CCC_helps_GDMS_Canada_win.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1921278%2FCanadian_Commercial_Corporation__CCC__CCC_helps_GDMS_Canada_win.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ccc-verhilft-gdms-canada-zu-24-millionen-dollar-vertrag-mit-portugal-301651000.htmlOriginal-Content von: Canadian Commercial Corporation (CCC), übermittelt durch news aktuell