CCC Intelligent Solutions Holdings Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmungen und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Ccc Intelligent wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Ccc Intelligent-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 75, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamtanalyse der RSIs führt daher zu einem "Schlecht"-Rating für Ccc Intelligent.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Ccc Intelligent-Aktie momentan -2,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,03 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Ccc Intelligent in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.