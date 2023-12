CCC Intelligent Solutions Holdings Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Anlegerstimmung gegenüber Ccc Intelligent war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es sechs positive Tage, einen negativen Tag und an einem Tag war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Ccc Intelligent daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ccc Intelligent-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 78, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,88, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Ccc Intelligent.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurde von institutioneller Seite aus langfristig ein "Neutral"-Rating vergeben. Die kurzfristige Einschätzung basierend auf den jüngsten Empfehlungen ist ebenfalls "Neutral". Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 7,15 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 12,33 USD, was als positive Entwicklung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Insgesamt zeigt sich also eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien und eine neutrale bis negative Bewertung basierend auf dem RSI und der Analysteneinschätzung für Ccc Intelligent.