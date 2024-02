CCC Intelligent Solutions Holdings Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Analystenmeinung zur Ccc Intelligent-Aktie ist insgesamt positiv. Langfristig wird die Aktie als "Gut" eingestuft, mit 4 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, mit 1 positiven Einschätzung und keiner neutralen oder negativen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 12,33 USD, was eine zukünftige Performance von 8,57 Prozent bedeuten würde. Das führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Stimmungsänderung bei Ccc Intelligent festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung sozialer Medien. Die Diskussionstärke hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Ccc Intelligent für dieses Kriterium als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen neutral gegenüber Ccc Intelligent, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ccc Intelligent daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 36,79 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ccc Intelligent für den RSI als "Neutral" bewertet.