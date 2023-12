CCC Intelligent Solutions Holdings Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ccc Intelligent wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 für Ccc Intelligent liegt aktuell bei 80,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt an, dass Ccc Intelligent weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Ccc Intelligent eine mittlere Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Gut" bewertet wird.

Der gleitende Durchschnittskurs der Ccc Intelligent beläuft sich auf 10,61 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,25 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,03 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,58 USD, und die Aktie hat einen Abstand von -2,85 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment für Ccc Intelligent zeigt, dass überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, aber in den letzten Tagen auch negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Meinungen wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung erzielt.