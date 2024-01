CCA Industries Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Cca Industries hat in den vergangenen Tagen eine neutrale Einschätzung erhalten, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch von den Anlegern in den sozialen Medien. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,44 USD, was einer Distanz von -2,22 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Ebenso beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage -2,22 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung basierend auf dieser Betrachtungsweise führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Cca Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,75 Prozent erzielt, was jedoch 145,18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 676,09 Prozent, und die Cca Industries liegt aktuell 667,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenpolitik der Cca Industries schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Cca Industries wird ebenfalls als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Einstufung der Cca Industries aus technischer Sicht, in Bezug auf die Anleger-Stimmung sowie in Bezug auf die Dividendenpolitik.