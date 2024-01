CCA Industries Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs von Cca Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 668,29 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Cca Industries im Branchenvergleich eine Underperformance von -659,54 Prozent aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 157,56 Prozent im letzten Jahr, wobei Cca Industries 148,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung einer Aktie wird auch durch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst. Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass Cca Industries eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was eine weitere "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aktuell bietet die Aktie von Cca Industries eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Persönliche Produkte-Branche einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,13 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Cca Industries-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der aktuelle gleitende Durchschnitt liegt bei 0,45 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,44 USD liegt, was einer Abweichung von -2,22 Prozent entspricht.

Insgesamt wird Cca Industries auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.