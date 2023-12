CCA Industries Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt weit verbreitet ist. Bei der Bewertung von Cca Industries verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Cca Industries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 57,14), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der "Persönliche Produkte"-Branche erreichte Cca Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,23 Prozent. Im Vergleich stiegen ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um 665,57 Prozent, was auf eine Underperformance von Cca Industries von -718,79 Prozent hinweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 154,01 Prozent, und Cca Industries erzielte eine Rendite, die 207,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz, also wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz, können Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien liefern. Bei Cca Industries konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating auf dieser Stufe führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Cca Industries bei 0,44 USD, was -4,35 Prozent Abstand vom GD200 (0,46 USD) bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,45 USD, was einem Abstand von -2,22 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cca Industries-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.