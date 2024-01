CB Services Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Die technische Analyse der Cb Services-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 24,16 USD einen positiven Abstand von +12,63 Prozent zum GD200 (21,45 USD) aufweist. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 22,68 USD. Damit ergibt sich ein Abstand von +6,53 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cb Services zeigt einen Wert von 32,47, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,71 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich wenig Veränderung in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Cb Services-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,51 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Outperformance von +16 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 1,51 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 7,12 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.