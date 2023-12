CB Services Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Dividendenrendite von Cb Services beträgt derzeit 4,62 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,98 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist Cb Services mit einem Wert von 8,78 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 16,41. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Auch die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cb Services bei 21,37 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,68 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der Abstand zum GD50 und GD200 wird positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.