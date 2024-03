CB Services Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Aktienanalyse für Cb Services zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten, keine als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 25 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 12,61 Prozent vom letzten Schlusskurs (22,2 USD) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung lautet "Gut". Insgesamt erhält Cb Services somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen zu Cb Services geäußert wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" angesehen wird.

Die Sentimentanalyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Cb Services in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cb Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,92 USD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der letzte Schlusskurs (22,2 USD) weicht davon um +1,28 Prozent ab. Schaut man auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (23,37 USD), liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,01 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cb Services-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.