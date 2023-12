CB Services Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Aktie von Cb Services wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da ihr KGV von 8,78 insgesamt 46 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,37 im Segment "Handelsbanken". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Investoren, die in die Aktie von Cb Services investieren, können eine Dividendenrendite von 4,62 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 134,08 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird bei der technischen Analyse berücksichtigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei Cb Services derzeit bei 28,47 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 32,68, was darauf hindeutet, dass Cb Services weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Cb Services-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Cb Services im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,03 Prozent erzielt, was 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 0,19 Prozent, und Cb Services liegt aktuell 7,84 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.