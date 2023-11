CBL & Associates Properties-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die technische Analyse der CBL & Associates Properties Inc zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 23,31 USD liegt, was einer Entfernung von +1,97 Prozent vom GD200 (22,86 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 21,44 USD, was einem Abstand von +8,72 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der CBL & Associates Properties Inc als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass der RSI bei 10,53 liegt, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 22,91 und bestätigt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen Analysen der vergangenen Tage, dass die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv war. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für CBL & Associates Properties Inc war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich aus der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung, während das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.