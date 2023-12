CBL & Associates Properties Aktie: Das ist beeindruckend!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber CBL & Associates Properties Inc eingestellt waren. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, aber an den meisten Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält CBL & Associates Properties Inc daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die CBL & Associates Properties Inc-Aktie beträgt aktuell 32. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass CBL & Associates Properties Inc auf dieser Basis überverkauft ist. Somit erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI ein "Gut"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu CBL & Associates Properties Inc also ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der CBL & Associates Properties Inc-Aktie über einen längeren Zeitraum deuten auf ein langfristig positives Stimmungsbild hin. Die erhöhte Aktivität und die positive Veränderung der Stimmungsrate erfordern daher eine "Gut"-Einstufung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für CBL & Associates Properties Inc in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die CBL & Associates Properties Inc-Aktie ein Durchschnitt von 22,69 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 23,9 USD, was einem Unterschied von +5,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 22,15 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+7,9 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt CBL & Associates Properties Inc also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.