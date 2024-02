CBL & Associates Properties Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Auf Basis der gleitenden Durchschnittskurse wird die CBL & Associates Properties Inc derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 22,53 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie mit 23,37 USD um +3,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 24,07 USD, was einer Abweichung von -2,91 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der CBL & Associates Properties Inc liegt bei 47,78 und führt zur Bewertung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine deutlich negative Stimmung und Einschätzung wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Auch bezüglich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält die CBL & Associates Properties Inc daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.