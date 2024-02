CBK Holdings Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normiert. Der Cbk-RSI beträgt 75,31, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 63,01, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt und insgesamt zu einem Rating "Schlecht".

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs zurückgegriffen. Der GD200 beträgt 0,66 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1,05 HKD) um +59,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt und daher als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,22 HKD, was einer Abweichung von -13,93 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 0,28 und liegt damit 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für Cbk auf dieser Stufe führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, und basierend auf der Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie der Rate und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cbk wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.