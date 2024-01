CBK Holdings Aktie: Ist das noch wichtig?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cbk liegt bei einem Wert von 0, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 31,69 für "Hotels Restaurants und Freizeit" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cbk derzeit weniger aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 6,28 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,28 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für die Cbk-Aktie aktuell einen Wert von 58,25, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Neutral". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren zeigt die technische Analyse, dass die Cbk-Aktie sowohl in einem längerfristigen Aufwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,57 HKD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,13 HKD liegt. In beiden Fällen liegt der letzte Schlusskurs deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cbk-Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.