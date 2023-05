CBD VITAL: 6 Jahre Pionierarbeit in der CBD-Branche

Gleisdorf (ots) -Ein Rückblick auf die Herausforderungen der Unternehmensgründung: CBD VITAL, ein führendes Unternehmen im deutschsprachigen CBD-Markt, feiert sein 6-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2017 hat das einstige Start-up nicht nur eine breite Palette an qualitativ hochwertigen Hanf- und CBD-Produkten entwickelt, sondern auch eine starke Kompetenz in der CBD-Branche aufgebaut. Doch der Weg hin zum deutschsprachigen Marktführer für CBD-Produkte war mit einigen Herausforderungen verbunden.Regulatorische HürdenAuch wenn der Besitz und Konsum von CBD legal ist: Unternehmen, die in der CBD-Branche tätig sind, sehen sich mit regelmäßigen Kontrollen, strengen Gesetzen und sich häufig ändernden Richtlinien konfrontiert. Diese führen oft dazu, dass Neueinsteiger schnell wieder vom Markt verschwinden. „Der ständige Austausch und die Zusammenarbeit mit (Rechts-)Experten sowie aufwendige Analysen und Qualitätskontrollen sind daher nicht nur ein klarer Wettbewerbsvorteil: Sie sind ein Muss und garantieren unseren Kunden – und damit auch dem Unternehmen – maximale Sicherheit“, so Thomas Sulzer, Geschäftsführer von CBD VITAL.Rohstoffbeschaffung und der Aufbau von KompetenznetzwerkenUm die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, wird CBD-reicher Nutzhanf in bester Qualität benötigt. Hinter den von Kopf bis Fuß biozertifizierten CBD-Ölen von CBD VITAL stehen langjährige Erfahrung und Know-how im Hanfanbau. Durch die Bündelung von Kompetenzen aus den Bereichen Medizin, Pharmazie und Produktentwicklung ist es dem Unternehmen möglich, natürliche Lösungen mit Mehrwert zu schaffen.Innovatives E-Commerce-KonzeptNeben den hochwertigen Produkten ist der Online-Shop das Herzstück von CBD VITAL. Benutzerfreundlichkeit und regelmäßige Weiterentwicklung stehen dabei stets im Fokus. Die Kombination aus einzigartigem Content, einer klaren SEO-Strategie sowie organischem Wachstum mit etablierten Prozessen spielt für eine optimale Sichtbarkeit eine wichtige Rolle.Bei all diesen Herausforderungen darf jedoch die Menschlichkeit nicht vergessen werden. Die Vision, Menschen zu mehr Wohlbefinden zu verhelfen, ist auch nach 6 Jahren nach wie vor das tägliche Credo von CBD VITAL - von der Produktentwicklung bis hin zur Beratung im Kundenservice.Pressekontakt:Vitrasan GmbH – CBD VITALAnsprechpartner: Vera EckerE-Mail: presse@vitrasan.comWebsite: cbd-vital.deOriginal-Content von: Vitrasan GmbH, übermittelt durch news aktuell