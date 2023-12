CAT Strategic Metals Corporation Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "HPI":

Cat Strategic Metals wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende schneidet Cat Strategic Metals im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,83 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger ab. Die Differenz beträgt 3,83 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cat Strategic Metals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,02 CAD im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,01 CAD) eine Abweichung von -50 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bezogen auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt dieser aktuell 0,01 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Cat Strategic Metals zeigt, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der ebenfalls einen Wert von 50 aufweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft wird, die Dividende jedoch als "Schlecht" beurteilt wird. Die technische Analyse ergibt für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating, während der Relative Strength Index zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Punkt der Analyse führt.