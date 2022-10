CATL unterzeichnet Exklusivvereinbarung mit Primergy Solar für die Lieferung von Batterien für das monumentale 690-MW-Projekt Gemini Solar + Storage

Ningde, China (ots/PRNewswire) -NINGDE, China, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), ein weltweit führender Anbieter innovativer Technologien im Bereich neuer Energien, gab heute den Abschluss einer Exklusivvereinbarung mit Primergy Solar LLC (Primergy), einem führenden Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Energieversorgungsanlagen sowie distributiven Solar- und Speicheranlagen, über die Lieferung von Batterien für das 1,2-Milliarden-US-Dollar-Rekordprojekt Gemini Solar+Storage außerhalb von Las Vegas, Nevada, bekannt.Nach seiner Fertigstellung wird Gemini mit einer Solaranlage von 690 MWac/966 MWdc und einer Speicherkapazität von 1.416 MWh eines der größten operativen Solar- und Speicherprojekte in den USA sein. Anfang dieses Jahres hat Primergy einen umfassenden und detaillierten Beschaffungsprozess abgeschlossen und mehrere weltweit führende Ausrüster und Baupartner für das Gemini-Projekt ausgewählt.Primergy hat für das Gemini-Projekt ein innovatives DC-gekoppeltes System entwickelt, das durch die Kombination der Solaranlage mit dem CATL-Speichersystem die Effizienz erhöhen wird. CATL wird Primergy Solar mit EnerOne beliefern, einem modularen Batterie-Energiespeichersystem mit Flüssigkeitskühlung für den Außenbereich, das über eine lange Lebensdauer, einen hohen Integrationsgrad und ein hohes Maß an Sicherheit verfügt. Mit einer Lebensdauer von bis zu 10.000 Zyklen trägt das LFP-basierte Batterieprodukt zum sicheren und zuverlässigen Betrieb des Gemini-Projekts bei. Primergy entschied sich für die EnerOne-Lösung für Gemini, da sie eine fortschrittliche Lithium-Phosphat-Chemie verwendet, welche die Anforderungen von Primergy für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb an seinen Standorten erfüllt.„CATL ist ein Technologieführer in der Batteriebranche, und wir freuen uns, mit dem Unternehmen am Gemini-Projekt zusammenzuarbeiten und die fortschrittliche EnerOne-Speicherlösung von CATL zu präsentieren", sagte Ty Daul, Chief Executive Officer. „Die Zukunft der Energiesicherheit und -resilienz unseres Landes hängt von der Massenbereitstellung von Batteriespeicherkapazitäten ab, die konsistente Energie wieder ins Stromnetz einspeisen können, wenn sie am meisten benötigt wird. Gemeinsam mit CATL bauen wir ein marktführendes und hochentwickeltes Batteriespeichersystem, das tagsüber überschüssige Solarenergie aufnehmen und für den Einsatz am frühen Abend nach Sonnenuntergang in Nevada speichern kann."„Mit dem branchenerfahrenen Team von Primergy, seiner eigenen Kompetenz in der Entwicklung, dem Bau und dem Management langfristiger Anlagen und den innovativen Batterietechnologien von CATL", sagte Tan Libin, Vizepräsident von CATL, „werden wir mit unserer Zusammenarbeit am Gemini-Solarprojekt ein hervorragendes Beispiel für große elektrochemische Energiespeicheranlagen setzen und damit die globale Bewegung hin zu Kohlenstoffneutralität fördern."View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-unterzeichnet-exklusivvereinbarung-mit-primergy-solar-fur-die-lieferung-von-batterien-fur-das-monumentale-690-mw-projekt-gemini-solar--storage-301652824.htmlPressekontakt:Fred Zhang,zhangyz02@catl.comOriginal-Content von: Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell