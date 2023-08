CATL-Aktie: Von Sieg zu Niederlage

Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), mit Sitz in China und einer der führenden Batteriehersteller weltweit, strebt eine Expansion nach Europa an. Die Europäische Kommission plant nun, eine Untersuchung einzuleiten bezüglich einer Lizenzierung für ein CATL-Werk in Ungarn. Vor Ort gibt es Kritik bezüglich des übermäßigen Grundwasserverbrauchs durch das Werk in Debrecen. Anfänglich schien diese Untersuchung von den Investoren begrüßt zu werden, um mehr Transparenz zu gewinnen – danach wurde die Aktie jedoch an der Shenzhen Stock Exchange in China verkauft.

Aktiensituation bei CATL

Langfristig sieht der Trend für den Wert positiv aus, da das Unternehmen auf Wachstumskurs ist – allein rund 7 Milliarden Euro sollen in den Ausbau einer Batteriefabrik für Elektroautos in Ungarn investiert werden. Daher könnten...