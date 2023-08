CATL-Aktie: Lohnt es sich, die Hand aufzuhalten?

Die Contemporary Amperex Technology Co. Limited-Aktie, wird an der Heimatbörse in China, Shenzhen Stock Exchange gehandelt und hat einen geschätzten Marktwert von rund 138 Milliarden USD – beeindruckend für den Finanzmarkt. Das Unternehmen ist ein wichtiger Player unter den Batterienherstellern für die Automobilindustrie und spielt eine entscheidende Rolle bei der Umstellung vom traditionellen Verbrennungsmotor zur E-Mobilität. Erst kürzlich präsentierte es eine Batterie mit hoher Reichweite, die in wenigen Minuten vollständig aufgeladen werden kann.

CATL-Aktie: Viel positives Potenzial ist bereits eingepreist

Mit Blick auf Schlüsselkennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder das angenommene Wachstum scheint die CATL-Aktie momentan gut bewertet zu sein und könnte langfristig noch weiteres Aufwärtspotenzial bieten....