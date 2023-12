CASH Financialrvices Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Anleger sind positiv gestimmt, wenn es um Cash Services geht, wie eine Diskussion in den sozialen Medien zeigt. In den letzten Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Gespräche, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Cash Services daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Cash Services derzeit überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was auf kurzfristige Kursrücksetzer hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Cash Services-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Cash Services derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cash Services-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,41 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,36 HKD liegt. Dieser Unterschied von -12,2 Prozent führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.