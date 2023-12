CAQ Holdings Aktie: Füße still halten!

Die Caq-Aktie wird nach einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage mit einem Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs bewertet. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 0,01 AUD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen mit einem letzten Schlusskurs von 0,01 AUD einen minimalen Unterschied von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Caq basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft wurden. In den letzten Tagen gab es weder positiven noch negativen Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Caq liegt bei 50 und zeigt somit weder überkauft noch überverkauft zu sein, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Caq in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Caq-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des RSI und des Sentiments und Buzz als "Neutral" bewertet.