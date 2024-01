CAQ Holdings Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Caq derzeit bei 0,01 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 0,007 AUD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -30 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,01 AUD, was ebenfalls zu einem Abstand von -30 Prozent führt und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In Bezug auf Caq wurde zuletzt keine signifikante positive oder negative Stimmung in den sozialen Medien festgestellt. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen neutral verhalten. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Caq zeigt der RSI7 einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 schwankt weniger stark, zeigt aber ebenfalls einen überkauften Wert von 100 und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Caq-Wertpapier in diesem Abschnitt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Caq zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.