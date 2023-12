CAPRAL Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Capral betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 41,38 Punkte, was bedeutet, dass Capral momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als „Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,81, was ebenfalls zu einer „Neutral“-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Capral in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wurden ausgewertet, und es zeigte sich, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung „Gut“.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Capral-Aktie beträgt derzeit 7,85 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 8,75 AUD liegt. Dies führt zu einer „Gut“-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 8,67 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe bei diesem Wert, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Insgesamt wird Capral basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem „Gut“-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Capral beobachtet werden. Die Aktie erhält daher eine „Neutral“-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass über Capral weniger als normal diskutiert wurde, was auf abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem „Schlecht“-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die Aktie daher ein „Schlecht“-Rating.