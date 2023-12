CAPRAL Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Capral das Thema zahlreicher Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei waren die veröffentlichten Meinungen mehrheitlich positiv. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich verstärkt mit den positiven Themen rund um Capral. Diese Umstände führen insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Wochen wird festgestellt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erhielt als üblich. Dadurch erhält die Capral-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Capral ergibt die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Capral-Aktie bei 7,85 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,72 AUD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Capral-Aktie auf Basis verschiedener Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.