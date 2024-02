CAMERIT Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Camerit als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 33,75 und der RSI25 bei 35,23, was beide eine Neutral-Empfehlung nach sich zieht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 5,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Camerit-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Camerit in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Camerit im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand. Dabei wurden ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Camerit-Aktie.